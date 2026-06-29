Дворкович намерен переизбраться президентом FIDE на третий срок

«Для меня было истинной честью служить на посту президента ФИДЕ на протяжении последних восьми лет. Я глубоко благодарен федерациям, игрокам, организаторам, сотрудникам и волонтерам, чье доверие, преданность делу и страсть помогли сформировать этот путь.



Вместе мы укрепили FIDE, расширили шахматы по всему миру и вложили больше средств в программы для детей, женщин, пожилых людей, а также в образовательные и социальные проекты. Но это не конечная точка — это фундамент для того, что будет дальше. Шахматы сформировали мое представление о лидерстве: с ответственностью, терпением и целью. Служба на посту президента FIDE только укрепила это убеждение.



Сегодня я объявляю, что буду баллотироваться на еще один срок на пост президента Международной шахматной федерации. Предстоит еще много работы. Каждая федерация заслуживает возможности расти при поддержке, которая отражает ее уникальные потребности и амбиции. Вместе мы сможем продолжить создавать больше возможностей, укрепляя нашу глобальную шахматную семью и гарантируя, что шахматы останутся силой для образования, инклюзивности и совершенства. Каждый ход имеет значение. Каждый человек важен», — написал Дворкович в соцсетях.