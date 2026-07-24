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11-летняя шахматистка побила мировой рекорд, державшийся 38 лет

Британка Бодхана Сиванандан установила возрастной рекорд, став самой юной шахматисткой, победившей гроссмейстера с рейтингом выше 2600 пунктов на официальном турнире.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В одной из партий на турнире Dole Trophy в Экс-ан-Провансе (Франция) Сиванандан обыграла действующего чемпиона страны и чемпиона мира среди юниоров Марка-Андриа Маурицци. На момент партии 19-летний француз имел рейтинг 2628 пунктов.

Маурицци уверенно вел партию на протяжении первых 27 ходов, однако затем он допустил серьезную ошибку, после которой Сиванандан провела комбинацию и выиграла ферзя.

На момент партии Сиванандан было 11 лет и четыре месяца. Она почти на год обновила предыдущий рекорд, который принадлежал легендарной венгерской шахматистке Юдит Полгар. В 1988 году она победила гроссмейстера Лайоша Портиша в возрасте 12 лет и двух месяцев.

Ранее Сиванандан уже обыгрывала двух гроссмейстеров с рейтингом выше 2500, однако победить соперника уровня 2600+ ей удалось впервые. Перед началом турнира ее официальный рейтинг составлял 2303 пункта.

После исторической победы Сиванандан проиграла израильскому международному мастеру Бенни Айзенбергу и завершила следующую партию ничьей с 37-летним уроженцем Санкт-Петербурга Максимом Родштейном, чей наивысший рейтинг составлял 2710 пунктов.

После шести туров Сиванандан набрала три очка и продолжает претендовать на выполнение второй нормы женского гроссмейстера. Первую норму она получила в возрасте 10 лет, что также стало мировым рекордом.