11-летняя шахматистка побила мировой рекорд, державшийся 38 лет

На момент партии Сиванандан было 11 лет и четыре месяца. Она почти на год обновила предыдущий рекорд, который принадлежал легендарной венгерской шахматистке Юдит Полгар. В 1988 году она победила гроссмейстера Лайоша Портиша в возрасте 12 лет и двух месяцев.