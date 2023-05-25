Игрок в Dota 2 попал в список самых перспективных россиян

Игрок в Dota 2 Антон Dyrachyo Шкредов, создатель любительского футбольного клуба «Амкал’Герман Попков и российская теннисистка Вероника Кудерметова вошли в список самых перспективных россиян до 30 лет, который опубликован на сайте журнала Forbes .

Dyrachyo выступает в составе европейского коллектива Gaimin Gladiators, одной из самых успешных команд по Dota 2 в 2023 году. «Амкал» Попкова в сезоне-2022/23 впервые сыграл в Кубке России и прошел два раунда. Кудерметова в 2022 году поднялась в рейтинге WTA на рекордное для себя девятое место. В настоящее время она располагается на 11-й строчке.