Игрок в Dota 2 попал в список самых перспективных россиян
Dyrachyo и создатель «Амкала» Герман El Classico попали в список перспективных россиян до 30 лет от Forbes.
Dyrachyo и создатель «Амкала» Герман El Classico попали в список перспективных россиян до 30 лет от Forbes.
Игрок в Dota 2 Антон Dyrachyo Шкредов, создатель любительского футбольного клуба «Амкал’Герман Попков и российская теннисистка Вероника Кудерметова вошли в список самых перспективных россиян до 30 лет, который опубликован на сайте журнала Forbes.
Dyrachyo выступает в составе европейского коллектива Gaimin Gladiators, одной из самых успешных команд по Dota 2 в 2023 году. «Амкал» Попкова в сезоне-2022/23 впервые сыграл в Кубке России и прошел два раунда. Кудерметова в 2022 году поднялась в рейтинге WTA на рекордное для себя девятое место. В настоящее время она располагается на 11-й строчке.
Также в категории «Спорт и киберспорт» представлены чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева, вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, боец смешанного стиля чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов, хоккеист петербургского СКА Александр Никишин, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова, игрок в Dota 2 Егор Nightfall Григоренко и выступающий в соревнованиях по CS: GO Сергей Ax1Le Рыхторов.