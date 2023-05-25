Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Канада
Финляндия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Швеция
Латвия
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Челси
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
США
Чехия
30
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Швейцария
Германия
13
Футбол. Зарубежный
22:30
Осасуна
Атлетик
Хоккей. НХЛ
26.05
Даллас
Вегас
Все события
16:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок в Dota 2 попал в список самых перспективных россиян

Dyrachyo и создатель «Амкала» Герман El Classico попали в список перспективных россиян до 30 лет от Forbes.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Игрок в Dota 2 Антон Dyrachyo Шкредов, создатель любительского футбольного клуба «Амкал’Герман Попков и российская теннисистка Вероника Кудерметова вошли в список самых перспективных россиян до 30 лет, который опубликован на сайте журнала Forbes.

Dyrachyo выступает в составе европейского коллектива Gaimin Gladiators, одной из самых успешных команд по Dota 2 в 2023 году. «Амкал» Попкова в сезоне-2022/23 впервые сыграл в Кубке России и прошел два раунда. Кудерметова в 2022 году поднялась в рейтинге WTA на рекордное для себя девятое место. В настоящее время она располагается на 11-й строчке.

Также в категории «Спорт и киберспорт» представлены чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева, вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, боец смешанного стиля чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов, хоккеист петербургского СКА Александр Никишин, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова, игрок в Dota 2 Егор Nightfall Григоренко и выступающий в соревнованиях по CS: GO Сергей Ax1Le Рыхторов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Оренбург» договорился о трансфере нападающего «Спартака»
Финальный матч Лиги чемпионов может принести Турции 80 млн...
Фоторепортажи
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь