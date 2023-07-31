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15:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Два россиянина вошли в топ-10 самых богатых киберспортсменов

Российские киберспорстмены Ярослав Miposhka Найденов и Магомед Collapse Халилов вошли в десятку самых богатых киберспортсменов в истории.

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Источник: РИА "Новости"

Российская команда Team Spirit одержала победу на турнире Riyadh Masters по Dota 2 и заработала 5 млн долларов призовых. Благодаря этой победе четыре из пяти игроков Team Spirit сумели преодолеть отметку в 5 млн долларов призовых за карьеру и войти в топ-10 самых высокооплачиваемых киберспортсменов в истории.

Капитан команды Ярослав Miposka Найденов поднялся на седьмое место с суммарными призовыми 5,2 млн долларов. Позади него Магомед Collapse Халилов, который заработал за карьеру 5 млн долларов. Столько же заработали его украинские одноклубники Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.

Возглавляет рейтинг самых богатых киберспортсменов мира датский киберспортсмен Йохан N0tail Сундштейн, заработавший за карьеру 7,2 млн долларов. Стоит отметить, что все 10 мест в этом рейтинге заняли представители киберспортивной дисциплины Dota 2.

Топ-10 самых богатых киберспортсменов мира:

  1. Йохан n0tail Сундштейн (Дания, 29 лет) — 7,2 млн долларов.
  2. Джесси JerAx Вайникка (Финляндия, 31 год) — 6,5 млн долларов;
  3. Анатан Ana Фам (Австралия, 23 года) — 6 млн долларов;
  4. Себастьян Ceb Дебс (Франция, 31 год) — 5,8 млн долларов
  5. Топиас Topson Таавитсайнен (Финляндия, 25 лет) — 5,7 млн долларов;
  6. Куро Салехи KuroKy Тахасоми (Германия, 30 лет) — 5,3 млн долларов;
  7. Ярослав Miposka Найдёнов (Россия, 25 лет) — 5,2 млн долларов;
  8. Магомед Collapse Халилов (Россия, 21 год) — 5 млн долларов;
  9. Илья Yatoro Мулярчук (Украина, 20 лет) — 5 млн долларов;
  10. Мирослав Mira Колпаков (Украина, 23 года) — 5 млн долларов.

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