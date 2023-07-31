Два россиянина вошли в топ-10 самых богатых киберспортсменов

Российская команда Team Spirit одержала победу на турнире Riyadh Masters по Dota 2 и заработала 5 млн долларов призовых. Благодаря этой победе четыре из пяти игроков Team Spirit сумели преодолеть отметку в 5 млн долларов призовых за карьеру и войти в топ-10 самых высокооплачиваемых киберспортсменов в истории.

Капитан команды Ярослав Miposka Найденов поднялся на седьмое место с суммарными призовыми 5,2 млн долларов. Позади него Магомед Collapse Халилов, который заработал за карьеру 5 млн долларов. Столько же заработали его украинские одноклубники Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.

Возглавляет рейтинг самых богатых киберспортсменов мира датский киберспортсмен Йохан N0tail Сундштейн, заработавший за карьеру 7,2 млн долларов. Стоит отметить, что все 10 мест в этом рейтинге заняли представители киберспортивной дисциплины Dota 2.

Топ-10 самых богатых киберспортсменов мира: