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10:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Украинский футболист основал собственную команду по CS: GO

Игрок лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко основал собственную команду по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

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Источник: Reuters

Команда получила название Passion UA.

«С радостью объявляем об официальном запуске абсолютно новой киберспортивной команды. Основатель команды Александр Зинченко пригласил Михаила “kane” Благина создать сильную конкурентоспособную команду по CS для борьбы на самом высоком уровне.

Мы полны решимости, что Кейн даст этой команде правильное направление для развития и поспособствует превращению в топ-команду, ведь мы здесь для того, чтобы побеждать.

Присоединяйтесь к нам в этом удивительном приключении. Больше новостей — уже совсем скоро", — сообщается в соцсетях на странице команды.

Тренер команды Михаил «Kane» Благин ранее работал в Gambit и NAVI.

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