Украина хочет выйти из Международной федерации киберспорта из-за допуска России

На прошлой неделе IESF отменила свое решение от апреля 2022 года, согласно которому россияне не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом.

«Федерация киберспорта Украины шокирована и возмущена решением Международной федерации киберспорта позволить России вернуться в международное сообщество киберспорта. Мы решительно осуждаем решение IESF и призываем другие федерации киберспорта присоединиться к нашему протесту», — сказано в заявлении UESF.

Ранее сборная Украины в знак несогласия с решением ISEF сняла с чемпионата мира свои команды по всем пяти кибердисциплинам.

«Именно принятие этого решения (IESF), а также рекомендации со стороны министерства стали основными причинами снятия с чемпионата мира в румынском городе Яссы. Мы также собираемся провести экстренное собрание для рассмотрения вопроса о выходе из состава IESF», — отметили в федерации.