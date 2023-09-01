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14:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Украина хочет выйти из Международной федерации киберспорта из-за допуска России

Украинская федерация киберспорта (UESF) намерена выйти из состава Международной федерации компьютерного спорта (IESF) после допуска россиян до выступлений под национальным флагом.

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Источник: AP 2023

На прошлой неделе IESF отменила свое решение от апреля 2022 года, согласно которому россияне не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом.

«Федерация киберспорта Украины шокирована и возмущена решением Международной федерации киберспорта позволить России вернуться в международное сообщество киберспорта. Мы решительно осуждаем решение IESF и призываем другие федерации киберспорта присоединиться к нашему протесту», — сказано в заявлении UESF.

Ранее сборная Украины в знак несогласия с решением ISEF сняла с чемпионата мира свои команды по всем пяти кибердисциплинам.

«Именно принятие этого решения (IESF), а также рекомендации со стороны министерства стали основными причинами снятия с чемпионата мира в румынском городе Яссы. Мы также собираемся провести экстренное собрание для рассмотрения вопроса о выходе из состава IESF», — отметили в федерации.

Чемпионат мира IESF по киберспорту проходит с 24 августа по 3 сентября. Призовой фонд турнира составляет 500 тыс. долларов. Сборная России не принимает участие в данном турнире.

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