Virtus.pro сняли с турнира на Мальте из-за россиян в составе

Киберспортивная команда Virtus.pro объявила о том, что ее дисквалифицировали с турнира по Rainbow Six Siege.

По словам команды, разработчик игры Rainbow Six Siege, компания Ubisoft, пригласил Virtus.pro на отборочные Malta Cyber Series: VII, и она даже успела сыграть один матч. Вскоре Virtus.pro получила сообщение о дисквалификации с турнира. Как оказалось, причина стала национальная принадлежность игроков команды.

«Достижения и опыт Virtus.pro в дисциплине, а также заслуженный слот в европейской лиге, не позволяют нам закрыть глаза на открытое проявление дискриминации по отношению к игрокам, о чем мы незамедлительно сообщили в Ubisoft», — говорится в сообщении команды.