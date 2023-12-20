Virtus.pro сняли с турнира на Мальте из-за россиян в составе
В составе киберспортивной команды выступают пять российских игроков.
В составе киберспортивной команды выступают пять российских игроков.
Киберспортивная команда Virtus.pro объявила о том, что ее дисквалифицировали с турнира по Rainbow Six Siege.
По словам команды, разработчик игры Rainbow Six Siege, компания Ubisoft, пригласил Virtus.pro на отборочные Malta Cyber Series: VII, и она даже успела сыграть один матч. Вскоре Virtus.pro получила сообщение о дисквалификации с турнира. Как оказалось, причина стала национальная принадлежность игроков команды.
«Достижения и опыт Virtus.pro в дисциплине, а также заслуженный слот в европейской лиге, не позволяют нам закрыть глаза на открытое проявление дискриминации по отношению к игрокам, о чем мы незамедлительно сообщили в Ubisoft», — говорится в сообщении команды.
В составе Virtus.pro выступают россияне Павел Косенко (p4sh4), Дмитрий Митрахович (always), Данила Донцов (dan), Данил Габов (joystick) и Артур Ипатов (Sheppard).