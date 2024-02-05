Team Spirit установила два мировых рекорда по Dota 2

Команда, составленная из российских и украинских киберспортсменов, стартовала с победы на глобальном турнире BetBoom Dacha Dubal 2024, обыграв американский коллектив nouns (2:0).

Эта победа стала для Team Spirit 21-й подряд. Ранее рекорд по длительности победной серии в Dota 2 принадлежал европейской Team Secret и американской Evil Geniuses, которым удалось выиграть по 20 матчей подряд.

Team Spirit не знают поражений с июля 2023 года. Их серия без поражений насчитывает уже 31 матч, что также является рекордом Dota 2. Последней командой, которой удалось обыграть Team Spirit, была PSG Quest (0:2) на групповом этапе Riyadh Masters. С тех пор лишь трем командам удалось свести поединок с Team Spirit к ничейному результату.

Благодаря рекордной беспроигрышной серии команда Team Spirit стала чемпионом Riyadh Masters, DreamLeague Season 21 и The International 2023 — главного турнира в кибердисцеплине Dota 2. Также коллективу удалось пройти отборочные на DreamLeague Season 22 и ESL One Birmingham 2024.