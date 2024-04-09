Российскую команду по Dota 2 не допустили до турнира в Англии
Киберспортивную команду 1win по Dota 2 не допустили до турнира ESL One в Бирмингеме из-за визовых проблем, сообщается на странице ESL One в одной из соцсетей.
Киберспортивную команду 1win по Dota 2 не допустили до турнира ESL One в Бирмингеме из-за визовых проблем, сообщается на странице ESL One в одной из соцсетей.
«Несмотря на продление срока выдачи виз для всех команд до 12:00 по центральноевропейскому летнему времени вчерашнего дня, команда 1win не смогла представить подходящий ростер для ESL One Birmingham 2024 из-за проблем с визами. Следующий коллектив, который занял третье место на отборочных для Восточной Европы (Virtus.pro), не сможет приехать на турнир по такой же причине. Командой, которая приглашена стала OG (Европа), она заняла второе место на отборочных турнирах для Западной Европы и уже подтвердила свою возможность сыграть», — говорится в заявлении.
В состав команды 1win входят Никита Munkushi~ Чепурных, Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, Александр Cloud Захаров, Георгий swedenstrong Зайналабидов (все — Россия), Егор RESPECT Прокурат (Белоруссия).
Главный тренер команды Тимур Ahilles Кульмухамбетов отреагировал на такое решение.
«Ждите официального анонса и полную историю от нас. Маленький спойлер. У всего нашего коллектива есть сейчас на руках готовые визы и паспорта для поездки в Англию на турнир. ESL забрали у нас слот и отдали команде OG (Европа)», — написал Кульмухамбетов в телеграм-канале.
Турнир ESL One Birmingham пройдет с 22 по 28 апреля. В нем примут участие российские коллективы BB Team и Team Spirit, двукратные чемпионы The International. Призовой фонд соревнований составляет $1 млн.