Российскую команду по Dota 2 не допустили до турнира в Англии

«Несмотря на продление срока выдачи виз для всех команд до 12:00 по центральноевропейскому летнему времени вчерашнего дня, команда 1win не смогла представить подходящий ростер для ESL One Birmingham 2024 из-за проблем с визами. Следующий коллектив, который занял третье место на отборочных для Восточной Европы (Virtus.pro), не сможет приехать на турнир по такой же причине. Командой, которая приглашена стала OG (Европа), она заняла второе место на отборочных турнирах для Западной Европы и уже подтвердила свою возможность сыграть», — говорится в заявлении.