Нигериец побил мировой рекорд, отыграв 75 часов в DLS 2023

В отличие от рекордсменов-предшественников, которые выбирали для игры более популярные FIFA или Pro Evolution Soccer, Олуволе решил остановиться на мобильной игре Dream League Soccer 2023 (DLS 2023). Он является большим фанатом этой серии с 2016 года.

24-летний нигериец подключил свой iPhone к большому экрану, у которого провел более трех суток, наиграв в общей сложности 75 часов. Каждый час нигерийцу разрешалось делать пятиминутные перерывы на еду или поход в туалет.

Олуволе побил рекорд британца Давида Вайтфута, который в 2022 году провел за геймпадом 50 часов, играя в FIFA. Достижение нигерийца в ближайшее время будет внесено в Книгу рекордов Гинесса.