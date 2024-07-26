Россия не поедет на первую в истории Киберолимпиаду
Российские киберспортсмены не будут участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх под нейтральным флагом. Об этом сообщают «Известия».
Российские киберспортсмены не будут участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх под нейтральным флагом. Об этом сообщают «Известия».
В среду, 24 июля, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о проведении первых Олимпийских киберспортивных игр, которые пройдут в 2025 году в Саудовской Аравии. Так как соревнования будут проводиться под эгидой МОК, то на них будут распространяться все действующие ограничения по допуску российских спортсменов.
«Конечно, если Россия будет приглашена, мы с большим энтузиазмом примем участие. Но если коллеги пригласят нас выступить под нейтральным флагом, то на такие условия мы не согласимся», — сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.
Таким образом, участие российских спортсменов на первых Олимпийских киберспортивных играх в 2025 году маловероятно.
В начале этого года в Казани прошли «Игры будущего» — первый международный мультиспортивный фиджитал-турнир, объединивший в себе традиционные виды спорта и киберспорт. В соревнованиях приняли участие более двух тысяч человек из 116 стран мира, которые разыграли между собой призовой фонд в размере 10 млн долларов. В следующем году «Игры будущего» должны пройти в Дубае.