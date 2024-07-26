Россия не поедет на первую в истории Киберолимпиаду

В среду, 24 июля, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о проведении первых Олимпийских киберспортивных игр, которые пройдут в 2025 году в Саудовской Аравии. Так как соревнования будут проводиться под эгидой МОК, то на них будут распространяться все действующие ограничения по допуску российских спортсменов.

«Конечно, если Россия будет приглашена, мы с большим энтузиазмом примем участие. Но если коллеги пригласят нас выступить под нейтральным флагом, то на такие условия мы не согласимся», — сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

Таким образом, участие российских спортсменов на первых Олимпийских киберспортивных играх в 2025 году маловероятно.