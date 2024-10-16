Американского киберспортсмена осудили за оскорбление России

Квинн Каллахан позволил себе оскорбительные высказывания о России во время спора с игроком Егором egxrdemxn Миллером из Казахстана. В частности, в беседе с казахстанским тиммейтом во время тренировочного матча Quinn назвал Россию «помойкой». В ответ американца осудили многие представители русскоязычного сообщества по Dota 2. Ранее Каллахан играл в Gaimin Gladiators вместе с россиянином Антоном dyrachyo Шкредовым.
«В свете недавних событий, связанных с высказываниями Quinn во время публичного матча, мы считаем необходимым напрямую прокомментировать данную ситуацию. Gaimin Gladiators не одобряет и не поддерживает эти высказывания, и мы хотим вновь подчеркнуть нашу приверженность созданию приветливой атмосферы для всех», — говорится в заявлении команды.
«Хотя мы понимаем, что во время соревнований эмоции могут зашкаливать, мы считаем, что высказывания Quinn не были направлены против российского народа в целом и были вырваны из контекста. Тем не менее, Gaimin Gladiators убеждены, что в киберспорте нет места оскорбительным высказываниям, направленным против какой-либо конкретной группы людей», — добавила пресс-служба Gaimin Gladiators.
19 октября Квин Каллахан в составе «гладиаторов» начнет выступление на топ-турнире BetBoom Dacha Belgrade 2024, где будут играть 11 про-игроков из России.