Американского киберспортсмена осудили за оскорбление России

«Хотя мы понимаем, что во время соревнований эмоции могут зашкаливать, мы считаем, что высказывания Quinn не были направлены против российского народа в целом и были вырваны из контекста. Тем не менее, Gaimin Gladiators убеждены, что в киберспорте нет места оскорбительным высказываниям, направленным против какой-либо конкретной группы людей», — добавила пресс-служба Gaimin Gladiators.