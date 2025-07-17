В EA Sports FC 26 удалили русских комментаторов

Канадские разработчики назвали предстоящий релиз «новой главой» в серии и анонсировали целый ряд изменений в геймплее, включая улучшенный дриблинг, новую систему позиционирования вратарей, переработанную анимацию бега, объемные анимации, пресеты и расширенные стили игры. Также в игре появятся система архетипов, основанная на стилях великих футболистов, а также онлайн-раздел Manager Live в режиме карьеры.
Вместе с тем стало известно, что новая часть EA Sports FC будет лишена русской озвучки и русских комментаторов, которые присутствовали в игре с 2007 года. Последние десять лет игру озвучивали комментаторы «Матч ТВ» Георгий Черданцев и Константин Генич. В игре останется лишь русская локализация меню и субтитры на русском языке.
В марте 2023 года Генич рассказал, что Electronic Arts приняли решение отказаться от русской озвучки в будущих играх серии. Тем не менее, в следующих двух частях EA Sports FC использовались комментарии Черданцева и Генича, записанные для предыдущих версий игры.
Официальный релиз EA Sports FC 26 состоится 19 сентября. В этом году лицами футбольного симулятора стали полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, вингер «Баварии» Джамал Мусиала, а также бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович, который появится на обложке ultimate-издания.