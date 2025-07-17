В EA Sports FC 26 удалили русских комментаторов

Вместе с тем стало известно, что новая часть EA Sports FC будет лишена русской озвучки и русских комментаторов, которые присутствовали в игре с 2007 года. Последние десять лет игру озвучивали комментаторы «Матч ТВ» Георгий Черданцев и Константин Генич. В игре останется лишь русская локализация меню и субтитры на русском языке.