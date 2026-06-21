Team Falcons с россиянами m0NESY и kyousuke выиграла мейджор в Кёльне

Второй «Мейджор» года с аналогичными призовыми состоится с 25 ноября по 13 декабря в Сингапуре. Крупнейший турнир года по Counter-Strike 2 по объёму призового фонда пройдёт с 12 по 23 августа в Париже в рамках Кубка мира по киберспорту, где будет разыграно 2 млн долларов.