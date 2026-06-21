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Team Falcons с россиянами m0NESY и kyousuke выиграла мейджор в Кёльне

Победителем турнира серии Intel Extreme Masters по Counter-Strike 2, «Мейджора» в немецком Кёльне, стала европейская команда Team Falcons.

Источник: Соцсети

В гранд-финале коллектив одержал победу над бразильской командой Furia со счётом 3−0 (13:8, 13:8, 13:8).

В составе Team Falcons выступают россияне Илья m0NESY Осипов и Максим kyousuke Лукин, босниец Никола NiKo Ковач, а также датчане Рене TeSeS Мадсен и Финн Karrigan Андерсен. Furia представляют бразильцы Юри yuurih Боян, Кайке KSCERATO Серато, Габриэл FalleN Толедо, казахстанец Данил molodoy Голубенко и латвиец Марекс YEKINDAR Галинскис.

Призовой фонд первого «Мейджора» 2026 года составляет 1,25 млн долларов. За победу Team Falcons получит 500 тысяч, Furia заработает 170 тысяч. Третье место заняла российская команда Team Spirit, которой причитается 80 тысяч.

Второй «Мейджор» года с аналогичными призовыми состоится с 25 ноября по 13 декабря в Сингапуре. Крупнейший турнир года по Counter-Strike 2 по объёму призового фонда пройдёт с 12 по 23 августа в Париже в рамках Кубка мира по киберспорту, где будет разыграно 2 млн долларов.