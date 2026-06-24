ПАРИ ФЕСТ 2026: PARI создаст киберспортивное пространство с шоу-матчами по Counter Strike 2

Компания PARI подготовила широкую киберспортивную программу в рамках музыкально-спортивного фестиваля ПАРИ ФЕСТ, который пройдет 1 и 2 августа в Нижнем Новгороде. На ивент приедут топовые стримеры и киберспортсмены.
В этом году киберспортивная программа ПАРИ ФЕСТ, организованная PARI Esports, станет еще более насыщенной. Посетителей ждут звездные шоу-матчи по CS2, в которых примут участие Recrent, Jerry, Clean_killl, hypetried и другие известные в комьюнити контент-мейкеры и бывшие киберспортсмены.
Посетители ПАРИ ФЕСТ смогут не только понаблюдать за битвой любимых стримеров, но и пообщаться с ними вживую. Для клиентов PARI будет организована автограф-сессия со звездными гостями ивента.
А поклонников Dota 2 ждет уютная зона «Кибер-лаунж», где пройдет просмотр топового турнира с участием мировых грандов профессиональной сцены. Помимо этого, посетители киберпространства от PARI Esports смогут поучаствовать во всевозможных активностях и получить ценные призы.
Для тех, кто еще не успел стать частью главного музыкально-спортивного события лета, PARI запускает розыгрыш билетов на ПАРИ ФЕСТ. Условия участия можно узнать на сайте PARI или приложении. Условия конкурса и ссылка для участия будут доступны на сайте или в приложении PARI.
ПАРИ ФЕСТ пройдет на нижегородской Стрелке — знаковом месте слияния Волги и Оки. За время существования фестиваль стал одним из крупнейших мультиформатных событий России, ежегодно собирая более 20 тысяч гостей и объединяя музыку, спорт, мультимедиа, искусство и современные технологии.
В прошлом году зону PARI Esports только за один день посетили более 3400 человек, а трансляция на канале Recrent собрала свыше 146 тысяч просмотров.