ПАРИ ФЕСТ 2026: PARI создаст киберспортивное пространство с шоу-матчами по Counter Strike 2

Для тех, кто еще не успел стать частью главного музыкально-спортивного события лета, PARI запускает розыгрыш билетов на ПАРИ ФЕСТ. Условия участия можно узнать на сайте PARI или приложении. Условия конкурса и ссылка для участия будут доступны на сайте или в приложении PARI.