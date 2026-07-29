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Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты

Президент России Владимир Путин обратился к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав мира и подчеркнул ее вклад в развитие фиджитал-спорта.

«Россия — одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся тем, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения, и продолжаем создавать все условия для развития этого вида спорта», — говорится в обращении главы государства.

«Игры будущего» представляют собой международный мультиспортивный турнир, основанный на концепции фиджитал, которая объединяет классические спортивные дисциплины с киберспортом и технологиями виртуальной и дополненной реальности. Третий розыгрыш соревнований проходит в Казахстане с 29 июля по 9 августа.

Первые «Игры будущего» состоялись в России в 2024 году. Фиджитал-спорт был официально признан видом спорта в РФ в январе 2023 года.