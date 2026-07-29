Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты

«Россия — одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся тем, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения, и продолжаем создавать все условия для развития этого вида спорта», — говорится в обращении главы государства.