Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты

Владимир Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав мира и подчеркнул ее вклад в развитие фиджитал-спорта.
«Россия — одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся тем, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения, и продолжаем создавать все условия для развития этого вида спорта», — говорится в обращении главы государства.
«Игры будущего» представляют собой международный мультиспортивный турнир, основанный на концепции фиджитал, которая объединяет классические спортивные дисциплины с киберспортом и технологиями виртуальной и дополненной реальности. Третий розыгрыш соревнований проходит в Казахстане с 29 июля по 9 августа.
Первые «Игры будущего» состоялись в России в 2024 году. Фиджитал-спорт был официально признан видом спорта в РФ в январе 2023 года.