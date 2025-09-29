Фиджитал-спорт: соединяя цифровое и реальное

Новый спорт устроен просто: команды сначала играют в симулятор или кибердисциплину, а потом выходят на площадку и повторяют все вживую. Результаты двух этапов суммируются. В этой статье разберем, что такое фиджитал, какие дисциплины уже существуют и как развивается этот формат в России.
Что такое фиджитал простыми словами
Фиджитал (от physical + digital) — спорт, в котором цифровой и реальный миры соединяются. Участники сначала играют в компьютерную или консольную версию дисциплины, затем выполняют аналогичное задание на площадке; очки из обеих частей суммируются.
Пример: команда проводит матч в FIFA, а потом играет мини-футбол 5×5 на реальном поле. Побеждает тот, кто силен и в игре, и вживую — такой подход вовлекает геймеров в физическую активность и делает турнир зрелищнее.
История появления и развития фиджитал-спорта
Слово phygital придумали маркетологи в 2000-х, чтобы обозначить гибрид онлайн- и офлайн-опыта. Позже идея перешла в спорт.
Первые эксперименты с подобными форматами начались в середине 2010-х, когда массово вырос киберспорт, а VR и AR стали доступнее.
- VR — виртуальная реальность: шлем погружает игрока в цифровой мир;
- AR — дополненная реальность: цифровые элементы накладываются на реальный мир через экран или очки.
На данный момент нет подтвержденных данных о том, что «фиджитал-спорт» внесен как отдельный вид спорта в официальный реестр Министерства спорта РФ — речь идет скорее о пилотных проектах и турнирах.
По данным организаторов, в 2024 году в Казани прошли первые крупные «Игры будущего», собравшие более 2000 участников из более чем 100 стран и десятки дисциплин. Следующий международный турнир анонсирован, но подробностей о его проведении пока немного.
Какие дисциплины существуют в фиджитал-спорте
Почти любой классический вид спорта можно дополнить цифровой частью. Сейчас популярны экспериментальные направления (цифровая часть + физическая), но они не имеют официального признания или стандартизированных правил:
- Фиджитал-футбол: матч в FIFA + мини-футбол 5×5.
- Фиджитал-баскетбол: баскетбольный симулятор + игра 3×3.
- Фиджитал-гонки: автосимулятор + картинг.
- Фиджитал-единоборства: файтинг + бой на татами.
- Фиджитал-танцы: ритм-игра + танцевальный баттл.
- Фиджитал-шутеры: онлайн-шутер + лазертаг.
На «Играх будущего» заявлено более 20 таких дисциплин — от классических видов до гибридов тактики, скорости и технологий.
Как проходят турниры и чемпионаты фиджитал
Соревнования делятся на два этапа:
- цифровой — участники играют в симулятор или кибердисциплину;
- физический — команды встречаются на площадке.
Очки суммируются, и побеждает сильнейший по итогам обоих миров.
VR и AR используют точечно — чаще для демонстрационных проектов и трансляций, чем как обязательный элемент всех турниров.
Фиджитал-спорт в России
В России наблюдается активное развитие формата, но говорить о признанном международном лидерстве преждевременно. В вузах, например ИТМО, появляются лаборатории и площадки для подобных соревнований. Крупнейший турнир — «Игры будущего» в Казани, собрал тысячи спортсменов и зрителей.
Пока фиджитал не имеет официального статуса отдельного вида спорта, и единой Федерации фиджитал-спорта нет, хотя уже создано несколько инициативных клубов и площадок.
Перспективы фиджитал-спорта
Фиджитал быстро растет: технологии дешевеют, а аудитория киберспорта огромна.
Дальше возможны:
- стандартизированные правила и международные федерации;
- профессиональные лиги и контракты, как в киберспорте;
- новые гибридные дисциплины;
- расширение на зарубежные рынки.
Есть и вызовы: нужны специализированные арены, оборудование, сильные команды и признание со стороны традиционного спорта. Но потенциал у формата большой.
Вопросы и ответы
Фиджитал — спорт нового формата, и у читателей часто остаются практические вопросы: как начать, что нужно из оборудования, где проходят турниры. Собрали самые популярные.
Можно ли заниматься фиджитал-спортом новичкам?
Да. Есть дисциплины для разного уровня подготовки: от простых форматов, где главное — увлеченность, до профессиональных турниров.
Лучший способ начать — следить за анонсами локальных спортивных и киберспортивных ивентов в вашем городе, где часто организуют подобные гибридные турниры для любителей.
Многие клубы предлагают открытые тренировки и мастер-классы для начинающих; подробнее можно узнать на официальных сайтах региональных спортивных центров и киберспортивных клубов, например:
Нужен ли VR?
Не обязательно. Во многих дисциплинах хватает игровой консоли, компьютера или мобильного приложения плюс стандартной площадки для физической части. VR и AR подключают лишь в отдельных форматах — они делают игру зрелищнее, но не являются обязательным условием.
Есть ли международные турниры?
Есть анонсы. «Игры будущего» уже собрали команды из разных стран. Организаторы «Игр будущего» анонсировали, что следующие игры планируется провести в 2025 году, страна проведения пока не названа. Это показывает, что фиджитал постепенно выходит на международную арену.