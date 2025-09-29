Фиджитал-спорт: соединяя цифровое и реальное

Новый спорт устроен просто: команды сначала играют в симулятор или кибердисциплину, а потом выходят на площадку и повторяют все вживую. Результаты двух этапов суммируются. В этой статье разберем, что такое фиджитал, какие дисциплины уже существуют и как развивается этот формат в России.