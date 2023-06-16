Швейцарский велогонщик скончался после падения на этапе «Тура Швейцарии»

В четверг, 15 июня, 26-летний велогонщик на высокой скорости на спуске с перевала вылетел за пределы трассы и упал в ущелье. Через несколько минут Медер был обнаружен в воде без сознания — его реанимировали и доставили на вертолете в ближайшую больницу. Спустя сутки велогонщик скончался от полученных травм.

Трагическое падение произошло на 197-м километре дистанции. Швейцарцу до финиша оставалось проехать всего 15 километров.

«После очень серьезной аварии на пятом этапе “Тура Швейцарии” Джино проиграл битву за восстановление от тяжелых травм. Вся наша команда опустошена после этой трагедии, и наши мысли и молитвы с семьей и близкими Джино в это невероятно трудное время. Джино был выдающимся спортсменом, примером целеустремленности, ценным членом нашей команды и всего велосообщества. Его талант, самоотверженность и страсть к спорту вдохновляли всех нас», — сказано в сообщении команды.

За несколько минут до инцидента в том же месте упал велогонщик команды Ineos Grenadiers Магнус Шеффилд. 21-летний американец был доставлен в больницу с синяками и сотрясением мозга.