Велогонщик из Бельгии скончался после аварии на тренировке

Инцидент произошел в среду, 23 августа. Велогонщик во время тренировки на шоссе в бельгийском Лире врезался в заднюю часть автомобиля. Не приходя в сознание, 22-летнего Де Декера доставили в одну из больниц Антверпена, где он скончался после двух дней в коме.

«С большой печалью мы сообщаем о кончине Тейла Де Декера в результате несчастного случая на тренировке в среду. Команда убита горем из-за этой новости, вся наша любовь и все мысли сейчас только с семьей и близкими Тейла в это невероятно трудное время», — говорится в сообщении.

Главным достижением в карьере велогонщика была победа в молодежной гонке «Париж — Рубе» в апреле этого года.