Велогонщицы Дронова и Иванченко примут участие в Олимпиаде

Ранее МОК опубликовал список из 14 российских спортсменов, допущенных до Олимпиады. Среди них было три велогонщика — Дронова, Иванченко и спортсмен команды Bora-Hansgrohe Александр Власов.

«Тамара Дронова и Алена Иванченко подтвердили свое участие в Олимпийских играх. Что касается Александра Власова, то по нему у нас пока нет информации», — приводит слова президента Федерации велосипедного спорта России Вячеслава Екимова ТАСС.

Ранее на чемпионате России по велоспорту на шоссе Тамара Дронова выиграла индивидуальную гонку с раздельным стартом на 25 км и групповую гонку.

— Тамара, как вам чемпионат России?

— С одной стороны, хорошо, что удалось выиграть. С другой, по тактике у всего полотна была только одна цель — я. Собственно так все и действовали. Даже если посмотреть протокол, можно понять, что уехавшие белорусские гонщицы по сути никого в плане борьбы за медали не интересовали, — приводит слова Дроновой «Матч ТВ».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. При этом они не будут допущены до участия в командных соревнованиях, а их награды не будут отображаться в медальном зачете.