18-летняя велогонщица умерла после падения на чемпионате мира в Цюрихе

Как сообщает сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI), причиной смерти юной Мюриэль Фуррер стала травма головы, полученная во время юниорской групповой шоссейной гонки на домашнем чемпионате мира.
«С уходом из жизни Мюриэль Фуррер международное велосипедное сообщество теряет гонщицу, у которой было светлое будущее», — говорится в сообщении.
26 сентября Фуррер упала во время гонки на чемпионате мира. Спортсменку доставили в больницу Университета Цюриха на вертолете и немедленно прооперировали. Однако, врачам не удалось спасти жизнь Мюриэль.
Ранее Фуррер выступила в индивидуальной гонке с раздельным стартом, где заняла 44-е место.
«UCI и оргкомитет чемпионата мира выражают искренние соболезнования семье, друзьям Фуррер и Федерации велоспорта Швейцарии», — заявили в UCI.