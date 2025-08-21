Ричмонд
Топ-5 лучших велосумок: чтобы уместилось все самое необходимое

Отправляясь на велопрогулку, хочется взять с собой самое необходимое: воду, телефон, ключи. Чтобы все это было под рукой, надежно защищено от непогоды и не мешало управлению, нужны специальные аксессуары. Мы собрали лучшие велосумки в 2025 году, которые справятся с этой задачей на отлично.

Велосумка на велосипеде
Велосумка защищает все необходимые вещи от грязи и не мешает управлениюИсточник: Freepik

При составлении рейтинга мы обращали внимание на несколько ключевых параметров: вместительность и практичность внутреннего пространства, тип и надежность крепления, защищенность содержимого от воды и грязи, а также наличие дополнительных функций, повышающих безопасность и комфорт. Каждая из представленных моделей прошла проверку пользователями, что позволяет нам рекомендовать их как лучшие велосумки в 2025 году на рынке.

Обзор лучших велосумок

Перед тем, как прочитать всю информацию про велосумки из рейтинга, оцените их основные фишки по сравнению друг с другом. Собрали все самое главное в одну таблицу.

1. TAKEZERO TZ07
Водонепроницаемая
2. B-SOUL
2 в 1: сумка и держатель для телефона
3. VITOKIN RIDE ONE PRO
Со светоотражающей полосой
4. GO FIT
С жестким корпусом
5. Tim Sport EVO Bar
Вместительная сумка-рюкзак на 11 литров
Компактное хранение велосипеда

Рейтинг лучших велосумок

Чтобы вам было проще сориентироваться в многообразии выбора, мы подготовили подробный обзор пяти популярных моделей велосумок, которые отличаются по типу крепления, объему и функционалу.

1. TAKEZERO TZ07

Вместительная велосумка объемом 2,5 л. В нее поместится вода, павербанк для телефона, легкий перекус и еще останется место.

Крепится под седло, так что не мешается во время велопрогулки. Водонепроницаемая, поэтому можно не бояться непогоды.

2. B-SOUL

Небольшая сумка с креплением на руль, которую можно использовать и как подставку для телефона. Выпускается в разных цветах, можно найти на любой вкус.

3. VITOKIN RIDE ONE PRO

Сумка с креплением на раму. По периметру есть светоотражающая полоска, которая добавляет безопасности во время велопрогулок в темное время.

Объема в 1,5 л достаточно, чтобы уместить маленькую бутылку для воды, перекус и мультитул.

4. GO FIT

Сумка с креплением под седло и неплохим объемом — 3 л. Внутри несколько отделений, чтобы ключи или мультитул не поцарапали телефон или другие принадлежности. Конструкция жесткая, так что можно не переживать, что содержимое помнется или сломается.

5. Tim Sport EVO Bar

Сумка-рюкзак с объемом в 11 литров. Сверху влагозащищенная ткань, благодаря которой содержимое не пострадает от дождей. Велосумка крепится на руль спереди.

Современные велосумки — это не просто аксессуар, а многофункциональное и необходимое снаряжение для любого велосипедиста. Они надежно защищают вещи от непогоды, обеспечивают удобный доступ к мелочам и повышают безопасность в темное время суток. А продуманные конструкции гарантируют, что все содержимое будет в порядке даже на самой неровной дороге.

Автор: Екатерина Бутько