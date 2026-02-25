Ричмонд
Алина Лысенко и Екатерина Евланова выступят на Кубке мира в Австралии

Алина Лысенко и Екатерина Евланова примут участие в первом этапе Кубка мира по трековым велогонкам, который пройдет в Перте с 6 по 8 марта.

«В Австралию приедут сильные гонщицы, которых не было на чемпионате Европы, от этого будет еще интереснее — чем больше конкуренция, тем больше у меня опыта», — поделилась Алина Лысенко.

Для Екатерины Евлановой этот старт станет одним из первых международных выездов в элите, где она, как и Алина, выступит в спринте и кейрине.

«Ни за кем конкретно не слежу и не подстраиваю тренировки под соперниц — в этом нет смысла. Задача — просто показать свой максимум на данный момент», — прокомментировала Екатерина.

Кубок мира в Перте станет важным этапом сезона. Программа соревнований включает олимпийские дисциплины — спринт, кейрин, командное преследование, омниум и мэдисон.