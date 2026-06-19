Июньские старты в Санкт-Петербурге принесли велогонщикам «Марафон-Тулы» 22 медали

На Гран-при туляки взяли высокий темп с первого дня, получив серебро во всех видах командного спринта. В индивидуальных видах Алина Лысенко два раза взошла на пьедестал, взяв золото в спринте и кейрине. Александр Дубченко добавил в копилку серебро в спринте, а Артем Зыбин дополнил комплект бронзой. Всего по итогам Гран-при команда забрала 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медали.