Июньские старты в Санкт-Петербурге принесли велогонщикам «Марафон-Тулы» 22 медали

Спортсмены тульской команды «Марафон-Тула» выступили на обеих гонках, суммарно завоевав 9 золотых, 11 серебряных и 2 бронзовые награды.
На Гран-при туляки взяли высокий темп с первого дня, получив серебро во всех видах командного спринта. В индивидуальных видах Алина Лысенко два раза взошла на пьедестал, взяв золото в спринте и кейрине. Александр Дубченко добавил в копилку серебро в спринте, а Артем Зыбин дополнил комплект бронзой. Всего по итогам Гран-при команда забрала 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медали.
Спустя несколько дней тульские гонщики вернулись на питерский трек на первенство России, откуда увезли уже 15 наград (7 золотых, 7 серебряных и 1 бронзу).
Гонщица команды Виктория Лучина отличилась в младшей возрастной категории, став первой в кейрине и взяв два серебра в спринте и гите:
«Впечатления от первенства России остались очень позитивные. Это был не просто турнир, а важный этап отбора на первенство Европы. Одной из самых сложных дистанций стал километр — он потребовал максимальной концентрации».
Рекордсменом по медалям в обоих стартах стала Екатерина Евланова, взяв 4 золота: «Выступила хорошо, смогла улучшить свой результат. Сложнее дался, конечно, 1 км с места. Но секунды были показаны на золотую медаль, так что сложность не помешала», — поделилась спортсменка.
В ближайших планах у гонщиц — выступление на первенстве Европы, которое пройдет в Германии с 7 по 12 июля.