Комфорт на велосипеде начинается с экипировки: советы от профессиональной велогонщицы

Свою первую экипировку спортсменка вспоминает без ностальгии, называя тот опыт «страшным сном»: «Тогда я вообще не понимала, на что обращать внимание. Думала, главное — чтобы выглядело красиво, но потом быстро поняла, что размер, посадка и качество памперса гораздо важнее. Думаю, через такие ошибки проходит почти каждый новичок». Именно поэтому Александра советует не ориентироваться только на внешний вид или стоимость экипировки. Гораздо важнее, насколько она подходит именно вам.