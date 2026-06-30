Комфорт на велосипеде начинается с экипировки: советы от профессиональной велогонщицы

Велосипед может быть идеальным, маршрут — живописным, а тренировка — долгожданной. Но если экипировка подобрана неправильно, удовольствие от поездки может закончиться уже через час. Победительница первенства России и гонщица команды «Марафон-Тула» Александра Юрченко уверена: хорошая велоформа — это не вопрос внешнего вида, а комфорта, безопасности и эффективности тренировок.
Ошибка, которую совершают почти все
«Очень сильно», — отвечает Александра на вопрос о том, насколько экипировка влияет на тренировочный процесс. По ее мнению, многие недооценивают этот момент, особенно в начале пути. Секрет прост: когда ничего не натирает, ткань отводит влагу и не сковывает движения, сознание переключается на работу, а не на дискомфорт.
Свою первую экипировку спортсменка вспоминает без ностальгии, называя тот опыт «страшным сном»: «Тогда я вообще не понимала, на что обращать внимание. Думала, главное — чтобы выглядело красиво, но потом быстро поняла, что размер, посадка и качество памперса гораздо важнее. Думаю, через такие ошибки проходит почти каждый новичок». Именно поэтому Александра советует не ориентироваться только на внешний вид или стоимость экипировки. Гораздо важнее, насколько она подходит именно вам.
Что действительно необходимо в первую очередь?
Базовый комплект велосипедиста включает шлем, велотрусы (бибы), джерси, велообувь, очки и перчатки. А если приходится выбирать, на что потратить деньги в первую очередь, ответ спортсменки однозначен: «Шлем — это безопасность, а качественные бибы напрямую влияют на комфорт. Если памперс плохой или размер подобран неправильно, даже час езды может превратиться в мучение».
При выборе джерси и бибов гонщица рекомендует прежде всего обращать внимание на посадку.
Экипировка должна плотно облегать тело, но не пережимать его. Хорошая форма не собирается складками, не натирает и остается комфортной даже после нескольких часов в седле.
Не менее важен и материал: «Самое главное — чтобы ткань хорошо отводила влагу, быстро сохла и “дышала”. Летом это особенно важно. Еще мне нравится, когда материал достаточно эластичный и не теряет форму даже после большого количества стирок», — объясняет гонщица.
Правило идеальной посадки: забыть об одежде
Понять, что комплект действительно ваш, несложно: «Если во время езды ты перестаешь думать о том, во что одет, значит, форма подходит идеально. Ничего не натирает, не давит, не сползает и не отвлекает. Более того, после тяжелой тренировки на теле не должно оставаться сильных следов, потертостей и болезненных ощущений».
Один из самых частых вопросов от начинающих: стоит ли сразу покупать дорогую профессиональную экипировку. Ответ гонщицы: необязательно. «Для начала вполне достаточно хорошего базового комплекта. Главное — чтобы вещи были качественными и подходили по размеру. Уже потом, когда человек начинает больше тренироваться, можно постепенно переходить на более профессиональную экипировку».
Главное — чтобы подходило именно вам
Сегодня, по словам Александры, на рынке представлено множество достойных производителей. Но известное имя на этикетке — далеко не главный критерий выбора: «Я советую выбирать не по названию бренда, а по тому, насколько экипировка подходит именно вам».
Ведь хорошая экипировка — это та, о которой во время поездки просто забываешь.