Ветер теперь всегда попутный: VTR стал новым партнером велокоманды «Марафон-Тула»

Сооснователь бренда VTR Антон Иванов также прокомментировал начало сотрудничества: «Это первый контракт в истории нашего бренда с профессиональной велосипедной командой. Продукты для велогонок на треке — одни из самых сложных в индустрии, и мы уделяем большое внимание всем этапам разработки и производства изделий. Для нас очень важно создавать не только технологически безупречную экипировку, но и делать так, чтобы и профессионалы, и любители получали удовольствие от занятий велоспортом!».