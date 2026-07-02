Ветер теперь всегда попутный: VTR стал новым партнером велокоманды «Марафон-Тула»

Партнерство стартовало с сезона-2026, объединив общим стремлением к высоким результатам и постоянному совершенствованию, и стало важным этапом.
Главным визуальным воплощением сотрудничества стала обновленная форма, которую гонщики уже успели протестировать на тренировках и первых стартах сезона. Победитель и призер этапов Кубка мира Мария Аверина: «Отличная форма! Сидит комфортно, не сковывает движения. Практичная, дышащая. Мне все понравилось. Огромное спасибо VTR за качество!».
Бренд специализируется на производстве экипировки для велоспорта, триатлона и бега и разделяет философию, согласно которой результат складывается из уверенности спортсмена в каждом элементе одежды.
Сооснователь бренда VTR Антон Иванов также прокомментировал начало сотрудничества: «Это первый контракт в истории нашего бренда с профессиональной велосипедной командой. Продукты для велогонок на треке — одни из самых сложных в индустрии, и мы уделяем большое внимание всем этапам разработки и производства изделий. Для нас очень важно создавать не только технологически безупречную экипировку, но и делать так, чтобы и профессионалы, и любители получали удовольствие от занятий велоспортом!».
Для команды «Марафон-Тула» сотрудничество с VTR — это объединение с единомышленником, который разделяет ценности и помогает спортсменам раскрывать свой потенциал.