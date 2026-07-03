Многократный чемпион «Тур де Франс» ушел из спорта после аварии

Фрум не участвовал в соревнованиях с конца августа 2025 года, когда он попал в аварию во время тренировки, зацепив на высокой скорости бордюр и врезавшись в дорожный знак. Его увезли на вертолете в больницу французского Тулона с переломами ребер и поясничного позвонка, коллапсом легкого и повреждением защитной оболочки сердца.