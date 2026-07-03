Многократный чемпион «Тур де Франс» ушел из спорта после аварии

Фрум не участвовал в соревнованиях с конца августа 2025 года, когда он попал в аварию во время тренировки, зацепив на высокой скорости бордюр и врезавшись в дорожный знак. Его увезли на вертолете в больницу французского Тулона с переломами ребер и поясничного позвонка, коллапсом легкого и повреждением защитной оболочки сердца.
«К сожалению, прошлым летом произошло то падение. Я не хотел, чтобы все закончилось именно так. Но даже тогда я понимал, что все кончено. Закончилась ли моя карьера? Да», — сказал Фрум.
Фрум — один из восьми велогонщиков в истории, которым удалось выиграть все три гранд-тура. Он является четырехкратным чемпионом «Тур де Франс» (2013, 2015−2017), двукратным чемпионом «Вуэльты Испании» (2011, 2017) и чемпионом «Джиро д'Италия» (2018). Также Фрум дважды становился бронзовым призером Олимпийских игр в индивидуальной гонке (2012, 2016).