Четверо велогонщиков выступят на первенстве Европы в Германии

Предстоящее первенство станет одним из самых важных стартов сезона. Напомним, что с 1 июля Международный союз велосипедистов (UCI) вновь разрешил нейтральным спортсменам выступать в командных дисциплинах. Поэтому на первенстве гонщики поборются за медали в командном и индивидуальном спринте, кейрине и гите на 1000 метров.
Для Никиты Быковского этот турнир станет дебютным на международной арене в новой возрастной категории. Гонщик отметил схожесть немецкого трека с тульским: «Самое важное, что я знаю об этом треке: он 333-метровый и бетонный, к тому же еще и открытый, а это значит — в точности как в Туле! По сути, скорость должна быть там быстрее, так как есть навес, а щели по краям закрыты, что препятствует завихрению ветра. Для меня это первый и очень важный старт в новой возрастной категории, поэтому хочется выступить на высшем уровне».
Для Игоря Гириловича первенство также имеет особое значение. «Это очень важный старт в моей карьере. Настрой боевой, цель — показать все, на что я готов», — прокомментировал гонщик.
Екатерина Евланова призналась, что особенно ждала возможности выступить на первенстве Европы и впервые попробовать себя в командном спринте на международном уровне: «В юниорском возрасте нам не дали выехать на Европу. Поэтому сейчас, выступая уже по андерам, хочется выжать максимум. Нам разрешили участвовать в командных видах, а за границей я ни разу не ехала эту дисциплину. Хочется ворваться сразу на пьедестал».
Помимо спринтерских дисциплин, в программе первенства — командное преследование, омниум, мэдисон и гонки на время. Гонщики намерены побороться за высокие места и показать свои лучшие секунды на европейской арене.