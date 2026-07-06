Четверо велогонщиков выступят на первенстве Европы в Германии

Для Никиты Быковского этот турнир станет дебютным на международной арене в новой возрастной категории. Гонщик отметил схожесть немецкого трека с тульским: «Самое важное, что я знаю об этом треке: он 333-метровый и бетонный, к тому же еще и открытый, а это значит — в точности как в Туле! По сути, скорость должна быть там быстрее, так как есть навес, а щели по краям закрыты, что препятствует завихрению ветра. Для меня это первый и очень важный старт в новой возрастной категории, поэтому хочется выступить на высшем уровне».