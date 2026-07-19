С «Тур де Франс» после падения сошел двукратный победитель гонки

Победу на 15-м этапе в финишном спринте одержал бельгиец Ремко Эвенепул. Тадей Погачар стал вторым, показав одно время с победителем. Именно Эвенепул после схода Вингегора переместился на второе место в «генерале», но отставание от лидирующего Тадея Погачара перед заключительной неделей составляет ровно 5 минут.