С «Тур де Франс» после падения сошел двукратный победитель гонки

Двукратный победитель «Тур де Франс» Йонас Вингегор досрочно завершил участие в текущей многодневной гонке. Причиной стала травма руки, полученная велогонщиком в результате падения.
Как сообщается, инцидент произошел примерно за 20 км до финиша 15-го этапа. Вингегор не справился с управлением велосипеда на спуске, жестко упал и повредил руку, став причиной падения еще троих преследователей. Лидер общего зачета Тадей Погачар в желтой майке смог увернуться от столкновения и продолжил гонку.
После массового завала датский спортсмен в сопровождении медиков самостоятельно проследовал к автомобилю скорой помощи. Впоследствии было принято решение о его сходе с дистанции.
На момент прекращения борьбы в гонке Вингегор занимал вторую позицию в генеральной классификации по итогам 14 этапов, оставаясь единственный реальным конкурентом фаворита номер один на итоговую победу в Парижен Погачара.
Победу на 15-м этапе в финишном спринте одержал бельгиец Ремко Эвенепул. Тадей Погачар стал вторым, показав одно время с победителем. Именно Эвенепул после схода Вингегора переместился на второе место в «генерале», но отставание от лидирующего Тадея Погачара перед заключительной неделей составляет ровно 5 минут.
29-летний Вингегор становился победителем общего зачета «Тур де Франс» в 2022 и 2023 годах. Кроме того, в его послужном списке значатся победы на «Вуэльте Испании» (2025) и «Джиро д’Италия» (2026).
«Тур де Франс» — 2026 финиширует 26 июля. Спортсменам предстоит проехать 21 этап.