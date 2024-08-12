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Олимпийский чемпион Том Дейли объявил о завершении карьеры

Знаменитый британский спортсмен, специализирующийся на прыжках в воду, завершает карьеру в возрасте 30 лет.

Источник: Reuters

Олимпийский чемпион и четырехкратный призер Игр в прыжках в воду Том Дейли сообщил, что завершает спортивную карьеру.

30-летний британец в паре с Ноа Уильямсом завоевал серебряную медаль в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на завершившихся в Париже XXXIII летних Олимписких играх.

Дейли дебютировал на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году в возрасте 14 лет. Уже в Лондоне-2012 он смог завоевать свою первую олимпийскую медаль — бронзовую в индивидуальных прыжках с вышки. Награду того же достоинства Том выиграл в Рио-де-Жанейро четыре года спустя. В Токио-2020 Дейли завоевал золото в синхронных прыжках и бронзу — в личных.

Также Том Дейли — четырехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы.