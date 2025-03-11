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Российские прыгуны в воду выступят на соревнованиях в Германии

12 российских прыгунов в воду примут участие на турнире International Divers Day в Германии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает «Матч ТВ» в соревнованиях в немецком городе Росток примут участие 12 россиян: Евгений Кузнецов, Никита Шлейхер, Григорий Иванов, Александр Черепахин, Руслан Терновой, Роман Ларин, Елизавета Кузина, Надежда Трифонова, Ульяна Клюева, Юлия Тимошинина, Александра Кедрина и Анна Конаныхина.

Ранее призер Олимпийских игр Евгений Кузнецов, трехкратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина и другие лидеры сборной получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

Соревнования International Divers Day пройдут с 13-го по 16 марта.

Напомним, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила критерии допуска на зарубежные турниры в нейтральном статусе, открыв для россиян и белорусов возможность выступать на международных стартах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.