Российские прыгуны в воду выступят на соревнованиях в Германии

Напомним, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила критерии допуска на зарубежные турниры в нейтральном статусе, открыв для россиян и белорусов возможность выступать на международных стартах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.