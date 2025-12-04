«Это предательство». НОК Украины — о переходе Лыскун под флаг РФ

«Узнал об этой новости сегодня, был очень неприятно удивлен. Эта девочка переехала из Луганска в Киев в 2014 году, выступала за сборную Украины, имела проукраинскую позицию. Это просто предательство! У меня это не укладывается в голове. Зачем это делать, особенно сейчас, когда мы выстояли и продолжаем бороться за свою независимость.



Я прекрасно помню, сколько ей помогали и государство, и федерация. Она не имела проблем с финансированием: ей платили стипендию, организовывали сборы и выезды на соревнования. Ей помогало и Министерство спорта, и Федерация прыжков в воду Украины, и город Киев. Что или кто повлиял на ее решение, еще нужно будет выяснить. Она же, наверное, имела возможность остаться в Луганске в 2014 году. Но поехала в столицу Украины. Столько лет выступала за сборную, ходила с нашим сине-желтыми флагом. Просто нет слов», — сказал Гутцайт.