День в истории спорта: 15 марта 1974 года родился российский и советский прыгун в воду Дмитрий Саутин

Единственный в истории обладатель восьми олимпийских медалей в прыжках в воду, он выступал с 1991 по 2010 год, завоевав титулы на пяти Олимпиадах подряд и став самым титулованным прыгуном в воду всех времен.
Первого успеха юный спортсмен добился в 17 лет, выиграв серебро на чемпионате Европы-1991 в Афинах за сборную СССР. На Олимпиаде-1992 в Барселоне Саутин принес России первое золото в прыжках с 10-метровой вышки вместе с Игорем Лукашиным. В Атланте-1996 он взял второе олимпийское золото в синхронных прыжках с вышки с Юрием Ширковым, добавив серебро на трамплине. Пик карьеры пришелся на Игры-2000 в Сиднее, где Саутин уникально завоевал медали во всех четырех мужских дисциплинах: золото в синхронных прыжках с вышки (с Александр Доброскоком), серебро на трамплине, бронзу на вышке и в синхронных с трамплина.
Несмотря на травмы, Саутин продолжал доминировать: на чемпионатах мира пять золотых медалей, 11 титулов чемпиона Европы, а в 1998 и 2000 годах — звание лучшего спортсмена России. Его идеальный вход в воду без брызг и сложные программы, включая прыжок на 101 балл, вошли в учебники. Закончив карьеру после Пекина-2008 (бронза на вышке), Саутин стал послом ГТО, заслуженным мастером спорта и почетным гражданином Воронежа. День его рождения отмечает рождение короля прыжков в воду.