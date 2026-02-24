Ричмонд
Девять российских прыгунов в воду выступят на Кубке мира в Монреале

Этап Кубка мира в Монреале пройдет с 26 февраля по 2 марта.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Девять российских спортсменов примут участие в первом этапе Кубка мира по прыжкам в воду в Монреале (Канада), сообщает ФГБУ «Центра спортивной подготовки сборных команд России».

В состав российской команды попали: Никита Шлейхер, Григорий Иванов, Сандро Рогава, Руслан Терновой, Кристина Айдарова, Елизавета Кузина, Екатерина Беляева, Анна Конаныхина и Виктория Казанцева.

Этап Кубка мира по прыжкам в воду в Монреале пройдет с 26 февраля по 2 марта. Следующий этап запланирован на 5—8 марта в Сапопане (Мексика).

В сентябре 2023 года бюро World Aquatics приняло решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе при соблюдении определенных критериев. Российские прыгуны в воду допускаются к международным соревнованиям под эгидой World Aquatics. Это позволяет им участвовать в этапах Кубка мира и чемпионатах мира. Спортсмены выступают без флага и гимна, а их результаты не учитываются в командном зачете.