Российские прыгуны в воду выиграли командное серебро на ЧЕ

Российскую команду представляли Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Терновой, которые набрали 385,80 балла. Победу одержала сборная Италии (410,60), третьей стала сборная Украины (368,20).
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях впервые с 2021 года в нейтральном статусе — без флага и гимна. В общей сложности в соревнованиях примут участие 86 россиян, которые выступят в четырех видах: прыжках в воду, плавании, синхронном плавании и плавании на открытой воде.
В начале мая Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Беларуси произойдет не раньше сентября 2026 года.
Смешанные командные соревнования открывали программу чемпионата Европы. Сегодня также пройдут соревнования в синхронном плавании у женщин (дуэты) и мужчин (соло).