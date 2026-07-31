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Российские прыгуны в воду выиграли командное серебро на ЧЕ

Российские прыгуны в воду заняли второе место в соревнованиях смешанных команд на чемпионате Европы по водным видам в Париже.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российскую команду представляли Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Терновой, которые набрали 385,80 балла. Победу одержала сборная Италии (410,60), третьей стала сборная Украины (368,20).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях впервые с 2021 года в нейтральном статусе — без флага и гимна. В общей сложности в соревнованиях примут участие 86 россиян, которые выступят в четырех видах: прыжках в воду, плавании, синхронном плавании и плавании на открытой воде.

В начале мая Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Беларуси произойдет не раньше сентября 2026 года.

Смешанные командные соревнования открывали программу чемпионата Европы. Сегодня также пройдут соревнования в синхронном плавании у женщин (дуэты) и мужчин (соло).