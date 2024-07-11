Задержан подозреваемый в убийстве жены и дочерей комментатора BBC

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В ночь на 10 июля в доме Джона Ханта в Лондоне произошло нападение на его жену и дочерей. Их обнаружили в собственном доме в Хартфордшире с серьезными травмами после выстрелов из арбалета. Кэрол Хант (61 год), Ханна Хант (28) и Луиза Хант (25) скончались на месте до прибытия скорой помощи.

Полиция объявила в розыск 26-летнего Кайла Клиффорда, который в итоге был задержан в районе Энфилда и доставлен в больницу для оказания медицинской помощи — в процессе задержания предполагаемый преступник был ранен. При этом известно, что огонь по подозреваемому не открывали.

Ранее Клиффорд служил в армии Великобритании, откуда уволился в 2022 году. В полиции предположили, что подозреваемый был знаком с жертвами.

«После тщательного расследования подозреваемый был обнаружен, в настоящее время большие никто не разыскивается в связи с этим расследованием», — отметили в полиции.