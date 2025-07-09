В России перезапустят КСК

Вита Козлова ранее была директором международных турниров с участием мировых звёзд выездки, создавала конноспортивные клубы в России и за рубежом, а также представляла сборную команду по выездке на международных турнирах в качестве шеф-экипа. Новый проект, по её словам, должен не просто улучшить качество услуг в отдельных клубах, но и создать эффект синергии для развития конноспортивной индустрии в России на более высоком уровне.