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В России перезапустят КСК

Сооснователь Pradar Group Вита Козлова объявила о запуске нового направления в сфере конноспортивного консалтинга для КСК и ипподромов.

В рамках Pradar Consulting планируется работа по нескольким направлениям: создание проектов новых КСК и ипподромов, комплексный аудит и сопровождение по ключевым бизнес-процессам, сервисы и индивидуальные решения по HR, брендингу, стратегическому менеджменту и методологии тренировочного процесса.

По словам Виты Козловой, даже в таких насыщенных регионах, как Московская область, многие клубы проигрывают в конкурентной борьбе не из-за локации, а из-за проблем с качеством инфраструктуры и обслуживания, недостаточной компетентностью тренерского состава, отсутствием должного клиентского сервиса и организационной модели управления. При этом интерес к занятиям верховой ездой продолжает расти, особенно среди семейной аудитории и клиентов загородных резиденций: спрос на размещение лошадей в клубах часто превышает предложение на 2−3 года вперёд.

Вита Козлова ранее была директором международных турниров с участием мировых звёзд выездки, создавала конноспортивные клубы в России и за рубежом, а также представляла сборную команду по выездке на международных турнирах в качестве шеф-экипа. Новый проект, по её словам, должен не просто улучшить качество услуг в отдельных клубах, но и создать эффект синергии для развития конноспортивной индустрии в России на более высоком уровне.