В Перу прошел необычный забег жокеев без лошадей: видео

Необычный забег жокеев на 100 метров без лошадей стал частью благотворительного фестиваля, организованного жокей-клубом Перу. Победитель преодолел дистанцию за 13 секунд, а видео забега довольно быстро распространилось в социальных сетях.
«Пешая гонка жокеев» проводится в Перу ежегодно с 1960 года и традиционно собирает как профессионалов, так и любителей конного спорта. Мероприятие направлено на сбор средств для поддержки работников ипподрома и укрепление сообщества, связанного с конным спортом.