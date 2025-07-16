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В Перу прошел необычный забег жокеев без лошадей: видео

На ипподроме Монтеррико в Лиме (Перу) прошла ежегодная «Пешая гонка жокеев».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Необычный забег жокеев на 100 метров без лошадей стал частью благотворительного фестиваля, организованного жокей-клубом Перу. Победитель преодолел дистанцию за 13 секунд, а видео забега довольно быстро распространилось в социальных сетях.

«Пешая гонка жокеев» проводится в Перу ежегодно с 1960 года и традиционно собирает как профессионалов, так и любителей конного спорта. Мероприятие направлено на сбор средств для поддержки работников ипподрома и укрепление сообщества, связанного с конным спортом.