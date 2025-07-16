В Перу прошел необычный забег жокеев без лошадей: видео

«Пешая гонка жокеев» проводится в Перу ежегодно с 1960 года и традиционно собирает как профессионалов, так и любителей конного спорта. Мероприятие направлено на сбор средств для поддержки работников ипподрома и укрепление сообщества, связанного с конным спортом.