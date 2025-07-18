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33 российских всадника получили нейтральный статус

Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила нейтральный статус 33 российским спортсменам. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В этом месяце нейтральный статус получили шесть россиян: Николь Казакова, Анжелика Кузнецова, Александра Орлова, Эмилия Загарина, Елена Жидкова и Ярослав Пушкин.

Ранее аналогичный статус уже получили 27 российских спортсменов. Таким образом, общее количество всадников из России с нейтральным статусом достигло 33-х человек.

В марте 2022 года Международная федерация конного спорта (FEI) отстранила российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. В ноябре 2023 года на заседании бюро FEI в Мехико было принято решение о пересмотре введенных ограничений. После этого начался процесс разработки критериев допуска и формы декларации, позволяющих отдельным российским спортсменам, лошадям и официальным лицам возобновить выступления в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В мае 2024 года FEI начала предоставлять нейтральный статус российским спортсменам.