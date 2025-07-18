33 российских всадника получили нейтральный статус

В марте 2022 года Международная федерация конного спорта (FEI) отстранила российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. В ноябре 2023 года на заседании бюро FEI в Мехико было принято решение о пересмотре введенных ограничений. После этого начался процесс разработки критериев допуска и формы декларации, позволяющих отдельным российским спортсменам, лошадям и официальным лицам возобновить выступления в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В мае 2024 года FEI начала предоставлять нейтральный статус российским спортсменам.