Эксперт рассказала, что нужно российским всадникам для попадания на Олимпиаду

— Соблюдение всех условий нейтрального статуса. Необходимо строго следовать всем критериям МОК и международных федераций, чтобы ни у кого не было повода для отстранения наших атлетов под формальными предлогами. Консолидация и возвращение спортсменов. Нам предстоит для начала убедить некоторых спортсменов вернуться в российскую спортивную юрисдикцию. Многие из них в поисках возможности выступать сменили спортивное гражданство или рассматривают такую возможность. Крайне важно создать для них максимально привлекательные и стабильные условия для тренировок и выступлений под нейтральным флагом, доказав, что их будущее — здесь, — заявила Козлова.