Эксперт рассказала, что нужно российским всадникам для попадания на Олимпиаду

Вита Козлова, сооснователь Pradar Group, мастер спорта по выездке прокомментировала допуск российских всадников до международных соревнований в командных видах.

Источник: РИА "Новости"

— Допуск в командные соревнования под нейтральным флагом определенно открывает путь к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, но этот путь требует титанической и немедленной работы. Самое главное, что нужно донести до спортивного сообщества и общественности: готовиться к Олимпиаде нужно начинать за 8 лет до нее. Цикл подготовки к Играм-2028 начался, он уже идет. Каждый день отсрочки в построении системной работы — это потерянное время и снижение наших шансов, — отметила Козлова.

Также эксперт обозначила ключевые шаги на пути к Олимпиаде.

— Соблюдение всех условий нейтрального статуса. Необходимо строго следовать всем критериям МОК и международных федераций, чтобы ни у кого не было повода для отстранения наших атлетов под формальными предлогами. Консолидация и возвращение спортсменов. Нам предстоит для начала убедить некоторых спортсменов вернуться в российскую спортивную юрисдикцию. Многие из них в поисках возможности выступать сменили спортивное гражданство или рассматривают такую возможность. Крайне важно создать для них максимально привлекательные и стабильные условия для тренировок и выступлений под нейтральным флагом, доказав, что их будущее — здесь, — заявила Козлова.

Помимо этого Козлова отметила необходимость построения долгосрочной программы подготовки:

— Требуется многолетняя программа подготовки, включающая не только тренировки спортсменов, но и развитие всего спортивного кластера — от племенной работы с лошадьми до внедрения новейших технологий в подготовку.

