Японец совершил первый в истории прыжок на 2340 градусов: видео

19-летний спортсмен выступал на Всемирных экстремальных играх (X Games) в американском городе Аспен. Он идеально приземлил трюк, выполнив 6,5 оборотов.
Судьи оценили историческое достижение Огивары в 97,33 балла, что гарантировало ему победу на турнире по сноуборду среди мужчин. Второе место с отставанием почти на три балла занял соотечественник Хирото Тайга Хасэгава. Третью строчку занял Рокко Джеймисон из Новой Зеландии.
«Я первый в мире, кто сделал это. Я никогда не был так счастлив, как сейчас. Это был действительно величайший момент. Было ощущение, что я потратил все силы», — приводит слова японца CNN.
Огивара был допущен к соревнованиям несмотря на травму предплечья.