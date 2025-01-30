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Японец совершил первый в истории прыжок на 2340 градусов: видео

Сноубордист из Японии Хирото Огивара впервые в истории сноубординга совершил прыжок с оборотом на 2340 градусов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

19-летний спортсмен выступал на Всемирных экстремальных играх (X Games) в американском городе Аспен. Он идеально приземлил трюк, выполнив 6,5 оборотов.

Судьи оценили историческое достижение Огивары в 97,33 балла, что гарантировало ему победу на турнире по сноуборду среди мужчин. Второе место с отставанием почти на три балла занял соотечественник Хирото Тайга Хасэгава. Третью строчку занял Рокко Джеймисон из Новой Зеландии.

«Я первый в мире, кто сделал это. Я никогда не был так счастлив, как сейчас. Это был действительно величайший момент. Было ощущение, что я потратил все силы», — приводит слова японца CNN.

Огивара был допущен к соревнованиям несмотря на травму предплечья.