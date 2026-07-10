Пилот Андрей Бараев: Идея мирового рекорда родилась из случайности

— Как проходила подготовка к установлению рекорда, из чего она состояла и как выглядела?
— Подготовка к установлению мирового рекорда Гиннесса началась практически сразу после Нового, 2026 года. Хотя, если быть точным, всё началось ещё раньше.
Примерно за два месяца до Нового года я совершенно случайно увидел видео, на котором китайский пилот Чжао Ян устанавливает мировой рекорд Гиннесса. За три минуты ему удалось открыть девять бутылок с помощью вертолёта. Посмотрел, удивился и благополучно забыл об этом.
Но буквально перед Новым годом, когда дома открывал бутылку обычной открывашкой, неожиданно вспомнил то самое видео. В голове сразу возникла мысль: а почему бы не попробовать самому? Именно тогда и родилась идея не просто повторить увиденное, а превзойти действующий результат и установить новый мировой рекорд Гиннесса по открыванию бутылок с помощью вертолёта за три минуты.
У меня есть собственный канал, где я решил показать весь путь подготовки без прикрас. Сначала нужно было переделать обычную открывашку и закрепить её на лыже вертолёта. Первая конструкция сломалась практически сразу. Пришлось искать другую открывашку, экспериментировать с креплением. Огромную помощь оказали настоящие кулибины — они помогли придумать надёжный способ крепления к лыже.
В конце января мне удалось открыть первую бутылку. Именно тогда началась настоящая работа. Я подбирал высоту полёта, расстояние между подставками под бутылочки, положение открывашки относительно вертолёта и бутылок, а также её крен и тангаж. Всё это приходилось выверять буквально по миллиметрам, чтобы открывашка идеально входила под край крышки и стабильно срывала её с первого касания.
Не меньше времени занял подбор самих бутылок. Оказалось, что у каждого производителя безалкогольного пива своя форма бутылки, своя толщина стекла, свои крышки и даже разная прочность. После множества испытаний удалось найти наиболее подходящий вариант. Уже под него окончательно доработали крепление открывашки, выверили все расстояния и окончательно определили её оптимальное положение относительно лыжи и продольного горизонта вертолёта. Только на эту работу ушло около двух с половиной месяцев.
Так шаг за шагом, день за днём, случайная идея превратилась в серьёзный спортивный проект, цель которого — установить новый мировой рекорд Гиннесса по открыванию бутылок с помощью вертолёта за три минуты.
— В чем особенности конструкции открывалки, которая используется для трюка? Как она закреплена?
— Начиная с мая, начались полноценные тренировки по открыванию уже большого количества бутылок на дистанции. Сейчас тренировки проходят примерно раз в две недели. После каждой находятся какие-то мелочи, которые можно улучшить: убрать лишние движения, изменить траекторию, скорректировать отдельные элементы. Именно из таких, казалось бы, незначительных штрихов и складывается будущий рекорд.
Когда стало понятно, что без высокоточной обработки уже не обойтись, я обратился к профессиональным токарям. Ребята изготовили необходимые детали и помогли идеально установить открывашку на крепление. Благодаря этому удалось добиться её окончательной, максимально точной установки относительно вертолёта, которая сегодня используется во всех тренировках.
— Как происходит процесс управления открывалкой?
— Я не управляю открывашкой — я управляю вертолётом, на полозе которого жёстко закреплена открывашка. Работая органами управления вертолёта, я с высокой точностью подвожу его к бутылке так, чтобы открывашка захватила крышку и сорвала её. То есть фактически бутылки открывает не сама открывашка, а вертолёт, которым я управляю. Открывашка в данном случае — это лишь инструмент, жёстко закреплённый на полозе вертолёта.
— Как меняется во время выполнения трюка техника пилотирования вертолета?
— В целом техника пилотирования практически не меняется. Основное влияние оказывают внешние условия: ветер, температура воздуха, его плотность и атмосферное давление.
Однако есть одна важная особенность. Как вы видите на фотографии, бутылки расположены по двум окружностям. После прохождения каждого участка и изменения направления движения вертолёта приходится заново подстраиваться под ветер. Меняется его направление относительно вертолёта, а вместе с этим меняются и ощущения при пилотировании.
Именно это и является одной из главных сложностей.
— Что самое сложное в выполнении вашего трюка: точность, скорость, или управление?
— Если на одном участке траектории вертолёт уже «пойман» и движение становится практически автоматическим, то после очередного поворота приходится снова адаптироваться к новым ветровым условиям и заново выполнять точную подводку открывашки к бутылкам. За всю дистанцию такая перестройка происходит восемь раз, и каждый раз требует максимальной концентрации пилота.
Точность, скорость и управление — три составляющие, которые неразрывно связаны между собой. Если увеличиваешь скорость, неизбежно начинает страдать точность. А любая потеря точности приводит к ошибке, после которой приходится тратить время и силы на её исправление и снова выводить вертолёт на нужную траекторию.
Именно поэтому во время подготовки все три элемента отрабатываются только в комплексе. Постепенно увеличиваешь скорость, одновременно добиваясь сохранения точности, и постоянно корректируешь технику управления вертолётом. Только такой подход позволяет выполнять упражнение быстро, не теряя качества и стабильности.
— Как вы реагируете на критику в отношении подобных трюков?
— К критике я отношусь абсолютно спокойно. Если она конструктивная, я всегда готов её выслушать, потому что любой профессиональный взгляд со стороны может помочь увидеть то, что сам не замечаешь.
Но важно понимать, что это не безрассудный трюк ради эффектного видео. За каждым полётом стоят месяцы подготовки, десятки тренировок, точные расчёты и строгое соблюдение требований безопасности. Здесь практически нет места импровизации — каждое действие заранее отработано.
А если критика исходит от людей, которые не знакомы с авиацией и не знают, какой объём подготовки стоит за такими полётами, то я воспринимаю это как обычное мнение. Оно имеет право на существование, но на мою работу и отношение к ней не влияет. Лучший ответ на такую критику — это профессионализм, безопасность и результат.
— Если кто-то захочет попробовать открыть баночку или бутылку с помощью вертолета: какие требования должны быть непосредственно к вертолету?
— Правила не предъявляют требований к конкретному типу или модели вертолёта. Главное условие — чтобы бутылки были открыты именно с помощью вертолёта и при соблюдении всех требований рекорда.
Поэтому теоретически попробовать установить такой рекорд может любой пилот практически на любом типе вертолёта. Всё зависит не столько от машины, сколько от уровня подготовки пилота, точности управления и качества самой подготовки.
— Как вы боретесь со стрессом и волнением, управляя вертолетом?
— Честно говоря, когда я управляю вертолётом, я не испытываю стресса. Наоборот — я получаю от этого огромное удовольствие. Именно поэтому без этого, я не представляю жизнь.
Конечно, есть большая ответственность: за машину, за пассажиров, за людей на земле. Но ответственность и стресс — это разные вещи. Ответственность заставляет быть максимально собранным, внимательным и дисциплинированным, а не нервничать.
Когда ты хорошо подготовлен, знаешь возможности вертолёта, постоянно тренируешься и уверен в своих действиях, волнение уступает место концентрации. В кабине я полностью погружаюсь в полёт. Это состояние, когда ты настолько сливаешься с машиной, что все действия становятся естественными. Для меня это не борьба со стрессом, а настоящий кайф.
Более того, после тяжёлого дня лучший способ переключиться — поднять вертолёт в воздух. В полёте остаются только ты, машина и небо. Все посторонние мысли исчезают, и именно там я чувствую себя максимально свободным. Думаю, каждый человек счастлив, когда занимается тем, что действительно любит. Для меня это — летать.
— Вы — обладатель Кубка мира по вертолетным гонкам, расскажите, как вы изначально стали пилотом?
— Летать я мечтал с самого детства. Настолько сильно, что уже в десять лет сознательно пошёл на операцию. У меня была шестипалость, и я понимал: если хочу поступить в лётное училище, этот палец нужно ампутировать, иначе медицинскую комиссию не пройти. Для ребёнка это было непростое решение, но желание стать лётчиком оказалось сильнее.
Жизнь, правда, сложилась немного иначе, и сразу в авиацию я не попал. Но мечта никуда не исчезла. Когда появилась возможность выучиться на пилота, я не раздумывал ни минуты. Получил свидетельство пилота, и уже примерно через два года ушёл в вертолётный спорт. Это был 2018 год.
С тех пор меня буквально затянуло. Вертолётный спорт — это невероятное сочетание точности, скорости, мастерства и постоянного совершенствования.
— Планируете ли вы устанавливать новые необычные рекорды на вертолете?
— Мыслей и идей действительно очень много. Авиация, особенно вертолётная, открывает огромные возможности для творчества. Здесь можно придумывать новые проекты, ставить необычные задачи, создавать зрелищные программы и, возможно, устанавливать новые рекорды.
Идей хватает с запасом. Но пока не хочу забегать вперёд. Сейчас для меня главное — довести до конца то, за что я уже взялся. Сначала нужно достойно установить этот мировой рекорд, реализовать его именно так, как я задумал. А уже после этого можно будет говорить о следующих проектах. Поверьте, они есть, и, думаю, многим будут интересны.
— Какой совет вы бы могли дать тем, кто мечтает стать пилотом?
— Если вы действительно мечтаете стать пилотом — не отказывайтесь от своей мечты. Путь может оказаться совсем не таким, каким вы его представляли, но это не значит, что мечта недостижима.
Я сам мечтал летать с детства. Не всё сложилось так, как я планировал, но однажды появилась возможность, и я за неё ухватился. Сегодня я понимаю: если бы тогда испугался, отложил или решил, что уже поздно, ничего этого в моей жизни не было бы.
Но важно помнить: авиация не любит самоуверенности и не прощает пренебрежения. Здесь нужно постоянно учиться, уважать профессию, дисциплину и никогда не переставать совершенствовать своё мастерство. Хороший пилот — это не тот, кто считает себя лучшим, а тот, кто каждый полёт относится как к новому экзамену.
И ещё один совет: не бойтесь мечтать масштабно. Иногда самые невероятные идеи становятся реальностью. Главное — не просто мечтать, а каждый день делать хотя бы один шаг к своей цели. Именно так мечты однажды превращаются в жизнь.
1 августа на стадионе «Торпедо» в Орехово-Зуево состоится спортивно-вертолетное шоу с экстремальными активностями и попыткой установить мировой рекорд Гиннесса.
В программе: вертолетный фристайл, Кубок депутата Госдумы по вертолетным гонкам (дисциплина Fender), воздушный футбол, подтягивания на лыже вертолета и другие зрелищные элементы. Фестиваль проведет телеведущий, врач и пилот Александр Мясников.
Кульминация — попытка Андрея Бараева (мастер спорта, обладатель Кубка мира по вертолетным гонкам) за 3 минуты снять максимальное количество крышек с бутылок с помощью открывалки, закрепленной на полозе вертолета.