Пилот Андрей Бараев: Идея мирового рекорда родилась из случайности

А если критика исходит от людей, которые не знакомы с авиацией и не знают, какой объём подготовки стоит за такими полётами, то я воспринимаю это как обычное мнение. Оно имеет право на существование, но на мою работу и отношение к ней не влияет. Лучший ответ на такую критику — это профессионализм, безопасность и результат.