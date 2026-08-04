В Подмосковье прошли соревнования по вертолетным гонкам

Особенность гонок заключается в том, что пилот практически не видит находящийся под вертолетом груз и управляет машиной по командам второго члена экипажа. Поэтому результат зависит не только от скорости, но и от точности пилотирования, слаженности команды и умения работать с внешними грузами, имеющих значение для спасательной и профессиональной авиации.