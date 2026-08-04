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В Подмосковье прошли соревнования по вертолетным гонкам

В Орехово-Зуево прошли соревнования по вертолетным гонкам на скорость и точность за Кубок Валерия Смирнова.

Победителями стал экипаж Андрея Бараева и Дмитрия Захарова, второе место заняли Максим Сотников и Николай Родионов, а на третьем месте оказались девушки — Екатерина Кривицкая и Диана Риязова.

Два экипажа одновременно проходили одинаковые трассы: пилотам необходимо было провести закрепленный на тросе груз через специальные ворота и точно опустить его в наземные мишени. Это международная дисциплина вертолетного спорта, представленная в программах чемпионатов и Кубков мира Международной авиационной федерации FAI.

Особенность гонок заключается в том, что пилот практически не видит находящийся под вертолетом груз и управляет машиной по командам второго члена экипажа. Поэтому результат зависит не только от скорости, но и от точности пилотирования, слаженности команды и умения работать с внешними грузами, имеющих значение для спасательной и профессиональной авиации.

Также в рамках шоу популярный телеведущий Александр Мясников и атлет Виталий приняли участие в показательном выступлении по подтягиванию на лыже вертолета. За 50 секунд Александр выполнил 10 подтягиваний, а профессиональный атлет — 31.

Кроме того, мероприятие прошло при поддержке «Бет-М», 5 гостей стали обладателями сертификатов на полеты. Шоу также поддержал WalletPay.su — международные платежи для бизнеса.

Спортивно-вертолетное шоу объединило профессиональных пилотов, поклонников авиационного спорта и зрителей, получивших возможность увидеть редкие вертолетные дисциплины в формате масштабного мероприятия на открытом воздухе.