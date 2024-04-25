Российские фехтовальщики не выступят на Олимпиаде в Париже

С 26 по 28 апреля в Люксембурге пройдут отборочные соревнования по фехтованию, где будут разыграны шесть путевок на Олимпийские игры.

«К сожалению, здесь нет ни российских, ни белорусских спортсменов. Дата зачисления прошла. Причина их отсутствия неизвестна, официального письма, объясняющего это, не поступало», — приводит слова президента Европейской конфедерации фехтования Джорджио Скарсо АFР.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпийские игры спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Ранее президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что фехтовальщики не смогут отобраться на Олимпиаду.

«Ни один из российских фехтовальщиков на Олимпиаду не поедет. Наши спортсмены выезжают на этапы Кубка мира, на Гран-при — в большей степени это молодежь, которой это необходимо для подготовки к играм БРИКС и Играм дружбы. Так как мы являемся представителями единоборств, нам нужен международный спарринг, чтобы реально понимать наши возможности в боевой подготовке. Что касается Олимпиады, то мы свою принципиальную позицию обозначили — мы не будем делить команду на тех, кто Западу нравится, и тех, кто, по их мнению, “неправильный россиянин”, — приводит слова Мамедова ТАСС.

На Олимпийских играх в Токио российские спортсмены выиграли общий медальный зачет по фехтованию, на их счету было три золотые, четыре серебряные и одна бронзовая награды.