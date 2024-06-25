Егорян: Любой спортсмен, у кого есть возможность, должен ехать на Олимпиаду

— Есть обида на МОК за те критерии, по которым вы как представитель ЦСКА изначально не имели шансов попасть на Олимпиаду в Париж?

— От того, что я обижусь или не обижусь, ничего не поменяется. Я приняла ситуацию такой, какая она есть. Нет международных соревнований — есть российские соревнования. Внутри мы между собой фехтуем. Да, иногда скучновато. Да, хочется какой-то борьбы. Но, как видите, даже сейчас на Играх БРИКС накал страстей достаточно высок. Очень хотим фехтовать, — приводит слова Егорян «Известия».

Также Егорян высказалась о том, стоит ли российским спортсменам, получившим нейтральный статус, ехать на Олимпиаду.

— Как вообще относитесь к дискуссиям о том, надо ли ехать на Олимпиаду тем российским спортсменам, которые получат допуск туда в нейтральном статусе?

— Мое мнение всегда было за спортсменов. Я считаю, что это их работа, их цели, их мечты. И любой спортсмен, у которого есть возможность поехать на Олимпиаду, должен ехать. Даже если это нейтральный статус. Мы все прекрасно знаем, что конкретно этот человек наш. Я понимаю людей, которые не хотят, что это, возможно, какое-то унижение. «Как так? Отказаться от страны, отказаться от флага». Но никто не отказывается. Мы все с российскими паспортами и любим страну, в которой живем. Но есть свое внутреннее, есть свое дело, которому ты отдаешься много лет. И почему ты должен лишаться этой возможности? Считаю, что спортсмены, у которых есть возможность, должны ехать и этим людям не должно препятствовать руководств, — добавила Егорян.

30-летняя Егорян завоевала две золотых медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Также она является двукратной чемпионкой мира и шестикратной победительницей чемпионатов Европы.