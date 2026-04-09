В Рио-де-Жанейро сгорела крыша Олимпийского стадиона

Пожар уничтожил крышу стадиона в Рио-де-Жанейро на турнире с участием россиян.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Международная федерация фехтования (FIE) сообщила на своем официальном сайте о пожаре, который произошел на крыше Олимпийского велодрома в Рио-де-Жанейро, принимавшем соревнования в рамках чемпионата мира по фехтованию среди юниоров и кадетов.

В момент возгорания объект был пуст. Местные власти подтвердили, что пострадавших нет. Чемпионат мира проходит в Рио-де-Жанейро с 1 по 9 апреля на «Арене Кариока» и Олимпийском велодроме. После пожара оставшаяся часть турнира пройдет исключительно на «Арене Кариока».

«Быстрое реагирование всех вовлеченных команд позволило переорганизовать работу и продолжить соревнования в безопасном режиме и в установленные сроки на “Арене Кариока”. FIE и местные организаторы продолжат следить за ситуацией и предоставлять обновленную информацию по мере ее поступления», — говорится в сообщении FIE.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2025 года МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Беларуси на участие в международных соревнованиях.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше