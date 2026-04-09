В Рио-де-Жанейро сгорела крыша Олимпийского стадиона

Международная федерация фехтования (FIE) сообщила на своем официальном сайте о пожаре, который произошел на крыше Олимпийского велодрома в Рио-де-Жанейро, принимавшем соревнования в рамках чемпионата мира по фехтованию среди юниоров и кадетов.
В момент возгорания объект был пуст. Местные власти подтвердили, что пострадавших нет. Чемпионат мира проходит в Рио-де-Жанейро с 1 по 9 апреля на «Арене Кариока» и Олимпийском велодроме. После пожара оставшаяся часть турнира пройдет исключительно на «Арене Кариока».
«Быстрое реагирование всех вовлеченных команд позволило переорганизовать работу и продолжить соревнования в безопасном режиме и в установленные сроки на “Арене Кариока”. FIE и местные организаторы продолжат следить за ситуацией и предоставлять обновленную информацию по мере ее поступления», — говорится в сообщении FIE.
