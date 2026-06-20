Российские саблистки выиграли командный турнир на чемпионате Европы

Российские саблистки выиграли золото чемпионата Европы по фехтованию в командных соревнованиях. Турнир проходит во Франции.



В решающем поединке россиянки одолели сборную Франции со счетом 45:39. За команду выступали Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова.



Теперь в активе российских фехтовальщиков на этом чемпионате Европы четыре медали. Ранее Егорян стала серебряным призером, а рапиристы Владислава Пенюшкина и Антон Бородачев завоевали бронзу. Для Егорян это уже седьмое золото на чемпионатах Европы. Также на ее счету две золотые медали Олимпийских игр и три — чемпионатов мира.



Европейское первенство завершится 21 июня. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.