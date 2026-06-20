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Российские саблистки выиграли командный турнир на чемпионате Европы

Россиянки одолели француженок в финале.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские саблистки выиграли золото чемпионата Европы по фехтованию в командных соревнованиях. Турнир проходит во Франции.

В решающем поединке россиянки одолели сборную Франции со счетом 45:39. За команду выступали Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова.

Теперь в активе российских фехтовальщиков на этом чемпионате Европы четыре медали. Ранее Егорян стала серебряным призером, а рапиристы Владислава Пенюшкина и Антон Бородачев завоевали бронзу. Для Егорян это уже седьмое золото на чемпионатах Европы. Также на ее счету две золотые медали Олимпийских игр и три — чемпионатов мира.

Европейское первенство завершится 21 июня. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

2 июня Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном. Спортсмены двух стран смогут выступать на соревнованиях с национальной символикой начиная с чемпионата мира в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля.