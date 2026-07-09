Российский фехтовальщик погиб после падения в колодец

В Подмосковье погиб 19-летний фехтовальщик Андрей Соловьёв, призёр российских соревнований. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.
Трагедия произошла в Раменском. По словам бабушки спортсмена, Андрей вместе с друзьями открыл люк газораспределительного колодца и на спор спрыгнул внутрь. В колодце находилась высокая концентрация метана. Когда друзья подняли юношу на поверхность, он уже не подавал признаков жизни.
По данным администрации Раменского городского округа, компания молодых людей находилась в состоянии алкогольного опьянения. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту произошедшего.
Андрей Соловьев был рапиристом и представлял Московскую область. Он выступал на всероссийских соревнованиях среди кадетов, юниоров, молодежи и взрослых, а также входил в состав команды Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) на студенческих соревнованиях.