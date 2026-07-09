Российский фехтовальщик погиб после падения в колодец

Трагедия произошла в Раменском. По словам бабушки спортсмена, Андрей вместе с друзьями открыл люк газораспределительного колодца и на спор спрыгнул внутрь. В колодце находилась высокая концентрация метана. Когда друзья подняли юношу на поверхность, он уже не подавал признаков жизни.