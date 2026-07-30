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Россия показала худший результат на ЧМ по фехтованию за 70 лет

Россия завершила ЧМ по фехтованию с худшим медальным результатом за 70 лет.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Сборная России по фехтованию показала худший медальный результат на чемпионатах мира за последние 71 год. На мировом первенстве в Гонконге российские спортсмены завоевали лишь одну награду — золото в личном турнире саблистов выиграл Павел Граудынь.

Более слабый результат был только на чемпионате мира 1955 года. Тогда сборная СССР ограничилась одной бронзовой медалью. При этом турнир проходил по сокращенной программе: женщины разыгрывали награды только в личных и командных соревнованиях по рапире, тогда как у мужчин уже были представлены все виды оружия.

При подсчете статистики не учитывались чемпионаты мира, проводившиеся в годы летних Олимпийских игр, поскольку на них медали разыгрывались только в дисциплинах, отсутствовавших в олимпийской программе.