Россия показала худший результат на ЧМ по фехтованию за 70 лет

Более слабый результат был только на чемпионате мира 1955 года. Тогда сборная СССР ограничилась одной бронзовой медалью. При этом турнир проходил по сокращенной программе: женщины разыгрывали награды только в личных и командных соревнованиях по рапире, тогда как у мужчин уже были представлены все виды оружия.