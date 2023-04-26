Плющенко присвоили категорию тренера высшего национального уровня
Плющенко присвоили новую тренерскую категорию.
Плющенко присвоили новую тренерскую категорию.
Евгению Плющенко присвоили категорию тренера высшего национального уровня, сообщили на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
Категория тренера высшего национального уровня присваивается тренерам, которые в течение последнего олимпийского цикла подготовили участников Олимпиад, чемпионатов мира или Европы, финалов Гран-при, победителей или призеров чемпионатов России, юношеских Олимпийских игр, чемпионатов мира среди юниоров, финалов серии Гран-при России.
Плющенко тренирует участницу финала Гран-при России Софью Муравьеву, а также победительницу финала юниорской серии Гран-при России Веронику Жилину.