Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Мальорка
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Альмерия
Футбол. Зарубежный
21:30
Ноттингем Форест
Брайтон
Футбол. Зарубежный
21:45
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
21:45
Челси
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Эльче
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Барселона
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Лос-Анджелес
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Миннесота
40
Хоккей. НХЛ
27.04
Бостон
Флорида
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Айлендерс
23
Все события
12:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Плющенко присвоили категорию тренера высшего национального уровня

Плющенко присвоили новую тренерскую категорию.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Евгению Плющенко присвоили категорию тренера высшего национального уровня, сообщили на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Категория тренера высшего национального уровня присваивается тренерам, которые в течение последнего олимпийского цикла подготовили участников Олимпиад, чемпионатов мира или Европы, финалов Гран-при, победителей или призеров чемпионатов России, юношеских Олимпийских игр, чемпионатов мира среди юниоров, финалов серии Гран-при России.

Плющенко тренирует участницу финала Гран-при России Софью Муравьеву, а также победительницу финала юниорской серии Гран-при России Веронику Жилину.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российская теннисистка вошла в историю, выиграв матч на турнире...
Шесть российских городов примут этапы Гран-при по фигурному катанию
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь