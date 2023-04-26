Евгению Плющенко присвоили категорию тренера высшего национального уровня, сообщили на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Категория тренера высшего национального уровня присваивается тренерам, которые в течение последнего олимпийского цикла подготовили участников Олимпиад, чемпионатов мира или Европы, финалов Гран-при, победителей или призеров чемпионатов России, юношеских Олимпийских игр, чемпионатов мира среди юниоров, финалов серии Гран-при России.